Povstane nový král? Růžový panter bude bránit brněnskou pevnost

Poslední zápas v kariéře má před sebou Pavel Salčák. Sedmatřicetiletý zástupce Reinders MMA si s podobnou myšlenkou zahrával již delší dobu a ani v případě vítězství by ho to k pokračování nepřesvědčilo. Naposledy jeho pěsti okusí nováček na domácí scéně samojský zápasník Al Matavao. Ten je sice o deset let mladší a šestnáct centimetrů menší, přesto budí obrovský respekt. Šest z celkových osmi výher dokázal ukončit před limitem. Al Matavao ovšem nedokázal ani na dva pokusy navážit a 20% výplaty odevzdá svému soupeři.