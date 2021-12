V minulosti porazil i Procházku! Srbská ocel bude nyní chtít dobýt královský trůn

Obrovská hrozba pro veltrovou váhu. S touto vizitkou přišel dvaatřicetiletý Bojan Veličković do organizace OKTAGON MMA. Na česko-slovenské půdě zvládl oba předchozí zápasy, přičemž se v kleci dohromady zdržel pouze necelých osm minut.

Srbský zápasník nyní bude zápasit o titul, k čemuž mu pomohlo několik shod náhod. Nejprve se zranil Máté Kértesz, který se na turnaji OKTAGON 29 měl utkat právě s Veličkovićem, posléze přišel šok v podobě zranění Ivana Buchingera. Slovenský šampion tak přišel o jedinečnou příležitost získat tři opasky ve třech různých váhách. Jeho místo v titulové bitvě tak zaujal právě Veličković, který v minulosti zápasil i ve slavné UFC. Aby toho nebylo málo, tak si zdatný Srb v minulosti připsal i cenný skalp českého zápasníka Jiřího Procházky.

Jak dlouho trvalo, než jste se s Oktagonem dohodli na titulovém zápase?

Myslím si, že to bylo několik dní ode dne, kdy jsme se slyšeli, že se Ivan Buchinger zranil. Poté se to potvrdilo a David mě přijal jako nového soupeře.

Musel jste kvůli tomu upravit přípravu?

Ani ne. Když jsem se připravoval na souboj s Mátém Kérteszem, několikrát jsem sledoval jeho zápas s Davidem Kozmou. V hlavě jsem si říkal, že by David mohl být dalším soupeřem, pokud bych Mátého porazil. Najednou se zranil Máté i Ivan a nabídka titulového zápasu padla na mě. Cítil jsem, že jsem připravený zápasit o titul.

Na titulovém zápase jste se dohodli 11 dní před samotným duelem. Není to risk?

Ano, může to být riziko, ale také velká příležitost. Způsob, jakým žiju svůj život mi řekl, že jsem připravený. Všechno, co děláme, je riziko. Každý den, když vyjdeme z domu, je riziko. Můžeme jít ven a může nás srazit auto. Během chvíle můžeme přijít o život. Můžeme například spadnout na ulici na kole a zranit se. Já trénuju každý den již čtrnáct let. To, že jsem zápas vzal pár dnů do souboje je pro mě stejné, jako když člověk jde ven. Alespoň tak se na to dívám já.

Jak vysoko ve své kariéře řadíte příležitost zápasit o titul v organizaci OKTAGON MMA?

Na stupnici od 1 do 10 je to bezpochyby 10. Je to pro mě obrovská příležitost, kterou budu chtít zúročit.

Budete zápasit Davidem Kozmou, který titul obhájil třikrát v řadě. Co na něj říkáte?

Velmi si ho vážím. Je to velmi dobrý zápasník, což několikrát ukázal. Ne nadarmo je již několik let šampion. Líbí se mi, že zápasí s velkým srdcem. Diváci se rozhodně mohou těšit na zajímavý zápas.

Kde jsou jeho slabé a silné stránky?

Jednoznačně je hodně zkušený a má dobrou fyzičku. V zápase se snaží být aktivní a je velmi ofenzivní zápasník. Ale i to můžeme považovat za jednu z jeho slabin. Vystavuje se tak tím nebezpečí pro kopy a případné protiútoky. Velmi dobře umí pracovat i na zemi, což se dá říct i o mně. Bude tedy velmi zajímavé sledovat, kdo tu bitvu vyhraje.

Kde naopak může být v zápase vaše výhoda?

Myslím si, že moje mírná výhoda je kvalitnější postoj.

Kozma má zkušenost s pětikolovými zápasy, vy zatím nikoliv. Může to hrát roli?

Samozřejmě může, ale také nemusí. Myslím si, že jsem dost zkušený na to, abych se podřídil tomu, kdyby to náhodou bylo na pět kol. Ale mohu se také mýlit. Nerad ale nad tím přemýšlím. Za pár dní máme spolu zápas, takže bude příležitost to zjistit.

Podle mnoha fanoušků budete v zápase favoritem, jak se na to díváte vy?

Líbí se mi podpora fanoušků. Moc se ale nestarám o to, co si fanoušci myslí. I když si cokoliv myslí, tak i tak budu muset zápasit s mužem, který v minulosti několikrát ukázal, že může obhájit svůj titul. Netrávím tedy moc času různými statistikami a názory jiných lidí. Soustředím se pouze na svou práci a sobotní večer.

Půjde o opasek ve veltrové váze, která je nejnabitější po celém světě. Vnímáte to stejně?

Ano. Ještě, než jsem začal provozovat MMA, tak jsem věděl, že půjdu do veltrové váhy. Ta má po celém světě spoustu kvalitních zápasníků. Myslím si, že naše divize nabízí perfektní kombinaci rychlosti, energie a velikosti ve srovnání s jinými váhovými kategoriemi.

V Oktagonu jste zatím dvakrát vyhrál, pokaždé během několika minut. Dá se něco podobného očekávat i nyní, nebo to může být i bitva na pět kol?

Nikdy neplánuji, kdy zápas končí. Ke každému souboji přistupuji tak, že pokud se naskytne příležitost zápas ukončit, tak se pokusím toho využít. Uvidíme, jak se to povede v sobotu.

Samotný turnaj se musel přesunout z Ostravy do Brna. Bude tedy méně fanoušků.

Na první návštěvu Ostravy jsem se hodně těšil. Když jsem se ale dozvěděl, že se turnaj bude přesouvat do Brna, vůbec mi to nevadilo. Brno mám moc rád. V červnu jsem tam zápasil při svém prvním souboji v Oktagonu a moc jsem si to užil. Brno mi hodně připomíná mé rodné město Novi Sad.

Jakou podporu máte od rodiny a přátel? Budou s vámi na turnaji?