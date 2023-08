Stihne to ještě letos? Nejčastější otázka, která je v posledních týdnech směřována na adresu populárního McGregora, který na návrat do bojiště čeká už více než dva roky. Návratu v nejbližší době navíc příliš nenasvědčoval ani fakt, že 35letý Ir stále není zapsán v antidopingovém programu USADA, kde před vstupem do klece musí každý zápasník figurovat minimálně půl roku, jinak má smůlu.

Jak to tedy chce udělat? Výjimkou, kterou může udělit sama organizace UFC. A jak se zdá, McGregor s touto možností počítá natolik, že si sám představuje návrat v posledním měsíci tohoto roku. Na svých sociálních sítích dokonce sdílel údajný uniklý snímek z webových stránek UFC Fight Pass, který ukazuje odpočet do prosincového galavečeru UFC 296 v Las Vegas, v němž by podle grafiky měla figurovat právě bitva mezi McGregorem a Chandlerem. Jedná se o snahu zatlačit na vedení nejslavnější bojové organizace, nebo už je zápas skutečně domluven?

Menší indicie může dát i nedávný triumf Američana Seana O'Malleyho, který uspěl v titulové bitvě o pás bantamové váze a následně si se slavným Irem vyměnil na sociálních sítích několik vzkazů. Ve stručnosti, oběma by se líbilo mít svůj zápas právě na prosincovém turnaji. „Beru to tak, že jeho vzkaz vyzněl jako „ano“,“ vysvětloval čerstvý šampion O´Malley jednu ze zpráv na sociální síti.

Rána by to mohla znamenat pro nejúspěšnějšího českého bojovníka Jiřího Procházku, jehož návrat do klece je s největší pravděpodobností směřován právě na prosinec a McGregorova spoluúčast by mohla jeho zápas oddálit na pozdější termín nebo sesunout z hlavního zápasu galavečeru na hlavní předzápas. Důvod? Návrat jednoho z nejznámějších a nejlepších bojovníků všech dob je pro UFC větší lákadlo, zejména z hlediska tržeb.

„Ještě to nemůžu zmiňovat, musím to nechat na oznámení UFC. Termín máme, akorát do toho trochu hodil vidle jeden zápasník, který vyhodil různé scénáře. Musíme to nechat na UFC. V podstatě by ale zápas měl být dohodnutý,“ řekl před deseti dny v pořadu MMA letem světem Martin Karaivanov, Procházkův trenér, který tak patrně narážel právě na kontroverzního Ira.

Jiří Procházka před další zápasem v UFC rozšířil trenérský tým. Rameno drží, musí se ale učit některé pohybyVideo : Sport.cz

Shoduje se to i s vyjádřením Procházky. „Doufám, že se to dozvíme v nejbližších dnech, případně týdnech. Je to furt takové nahoru a dolů. Je to víceméně jasné, občas s tím ale někdo zamává,“ sdělil rodák z Hostěradic na pátečním kempu v Brně. „Řekl bych rád to, že jsme si UFC dali slovo, a to platí, ale dneska, zvlášť takhle, to musí být na papíře. Já nikdy nic neberu za hotové.“