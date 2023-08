Belgičan Evenepoel vyhrál časovku na MS, Vacek skončil ve čtvrté desítce

Svou jízdu zvládl Evenepoel v čase 55:19 a jeho průměrná rychlost byla těsně pod hranicí 52 km/h. Na dvojnásobného mistra světa z let 2020 a 2021 Gannu najel přes 12 sekund. O dalších 36 sekund byl pomalejší Tarling, jenž se stal ve věku 19 let a 177 dnů nejmladším medailistou v historii MS.

"Věděl jsem, že to bude extrémně těžké, protože se jela extrémně dlouhá časovka. S větrem jsem počítal a silnice jsou tady, jaké jsou - to je pro všechny stejné," řekl Vacek České televizi. "Jsem docela spokojený s výkonem, i když vždy je samozřejmě co zlepšovat. Myslím, že to byl dobrý výkon. Na tyhle dlouhé časovky se musí člověk připravovat dlouhodobě, což jsem bohužel moc nemohl a měsíc jsem na té (časovkářské) koze neseděl. Věřím, že do budoucna to ještě zlepším," prohlásil.