Bezpečnost na kole? Zásadní je respekt, říká česká hvězda

Během pandemie koronaviru v minulých dvou letech navíc došlo k dramatickému nárustu počtu cyklistů. Podle výzkumu WeLoveCycling.cz jezdí na kole ve věku od patnácti let jednapadesát procent populace alespoň několikrát za rok. Drtivá většina přitom na kolo usedá hlavně kvůli relaxaci a prospěšnosti jízdy v sedle pro vlastní zdraví.

Jaká je nejlepší prevence k eliminování rizik spojených s cyklistikou? Samozřejmostí pro všechny cyklisty by měla být cyklistická helma. Ta je v Česku pro děti do osmnácti let povinná, v případě dospělých je užití ochrany hlavy v sedle kola dobrovolné, ale uvažuje se o uzákonění i pro dospělé osoby.