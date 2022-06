Cink čeká na výsledky testů. A jede ladit formu, aby zkusil v Andoře urvat vítězství

Rád se do Stupna vracím. Kolikrát mi tamní závod vůbec nezapadal do programu, ale stejně jsem vždy přijel. Teď jet musím, protože jde o mistrovství republiky. Už dlouho jsem si moc přál, aby se závod dostal k UCI bodům, což vyšlo v minulé sezoně. Jsem z Újezdu u Svatého Kříže, kde jsem žil osmnáct let s rodiči. Je to pár kilometrů od Stupna, kde jsem trénoval velkou část kariéry. Jsem pyšný, co se podařilo ve Stupně vybudovat.