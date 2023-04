Cink touží po návratu mezi světovou elitu, na sezonu se cítí dobře připravený

"Po té minulé sezoně bych se rád zase vrátil do první desítky ve Světovém poháru, kde si myslím, že bych loni mohl jezdit, protože i přes alergii jsem dokázal jezdit první patnáctku dvacítku. Připravenost na sezonu byla. Věřím, že do desítky mohu jezdit a rád bych občas nakouknul na pódium, kdyby to vyšlo. Pak se budu samozřejmě hodně soustředit na mistrovství světa," uvedl Cink.

Při hledání nového angažmá měl z čeho vybírat. "Nabídek bylo víc než tehdy, když jsem se vracel ze silnice (v roce 2018). I když jsem slyšel, že u španělských týmů není všechno ideální, tak jsem za to rozhodnutí rád. Když tehdy začínali (PMG), nějaké problémy byly, teď po pěti letech však mohu říct, že na chodu týmu celkově hodně zapracovali. Už mám za sebou s nimi start sezony a vše funguje, jsem moc spokojený," pochvaloval si Cink.

Foto: Michal Krumphanzl, ČTK Biker Ondřej Cinek vystoupil na tiskové konferenci

Už v lednu se cítil ve skvělé formě, přípravu mu však znovu komplikovaly zdravotní potíže. "Pořád jsem bojoval s imunitou a nemocemi. .Čím to bylo? Možná i tím, jak byla váha dole, měl jsem jedno až dvě kila pod závodní váhou, zatímco jindy jsem míval dvě tři kila nad. Teď už se to ale srovnalo. Dva týdny zpátky jsem vyhrál závod v Rakousku, teď o víkendu jsem byl pátý v Německu. Myslím, že všechno se uvidí za tři týdny v Novém Městě na Moravě," vyhlížel domácí závod Světového poháru, který vždy patří k vrcholům sezony českých bikerů.

Nové celoodpružené kolo

K lepším výsledkům by mu mělo pomoci i nové celoodpružené kolo. "Každý ví, že trochu ztrácím v technice, ale tohle mi pomohlo. Od první chvíle se na tom kole cítím úžasně, má výborné odpružení zadního kola, cítím se jistější, za což jsem samozřejmě rád. Hned tři dny poté, co jsem kolo dostal, jsem ho jel vyzkoušet do Nového Města. Je to vysloveně kolo na cross-country a jsem s tím opravdu spokojený, jezdí se mi na něm skvěle," pochvaloval si Cink.