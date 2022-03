Cyklista Kukrle se vrací z ruského týmu do stáje Elkov Kasper

Cyklistický mistr republiky Michael Kukrle se vrací do elitního českého týmu Elkov Kasper, kde už působil od roku 2016 do loňska. Účastník olympijských her v Tokiu přestoupil před sezonou do stáje Gazprom-RusVelo, jež ale po ruském vpádu na Ukrajinu dostala zákaz závodění a musela přerušit činnost.

Foto: Twitter Český cyklista Michael Kukrle.Foto : Twitter

Článek Sedmadvacetiletý Kukrle v barvách nového týmu stačil absolvovat závody v Ománu a Spojených arabských emirátech, kde slavil senzační etapové vítězství jeho český kolega Mathias Vacek. Minulý týden Kukrle odjel už v dresu české reprezentace dva závody včetně úvodního dílu Českého poháru Velká Bíteš-Brno-Velká Bíteš. "S vedením Elkovu Kasper jsme byli v kontaktu od chvíle, kdy UCI rozhodla o zastavení činnosti našeho týmu. Gazprom-RusVelo nám ihned stopnul výplaty, ale dal nám možnost odejít jinam. Dostal jsem nabídky z několika kontinentálních týmů, smysl mi ale dával návrat do Elkovu Kasper. Jsem rád, že se podařilo přestup dohodnout, i když kvůli neaktivnímu přístupu UCI ještě není jasné, kdy budu moct za tým závodit. Věřím, že stihnu už etapový závod Circuit des Ardennes International, který se pojede od 6. do 9. dubna," uvedl v tiskové zprávě týmu Kukrle. Cyklistika Kukrle a Vacek nesmí závodit za ruský tým, do Velké Bíteše pojedou v českém dresu "Když jsme viděli, že tým Gazprom-RusVelo skončil, hned jsme Michaelovi nabídli pomoc. Působil u nás řadu let a je to dobrý závodník. Zásadní ale bylo vyřešit situaci po finanční stránce. Oslovil jsem tedy partnery, jestli nám budou ochotni vyjít vstříc," poděkoval sponzorům sportovní ředitel stáje Vladimír Vávra. Ani on zatím neví, kdy bude moci staronovou posilu poprvé nasadit. "V registračním procesu UCI ještě nemá úplně jasno, i když jsme je o rychlou odpověď opakovaně žádali my i zástupci Českého svazu cyklistiky. Jakmile UCI rozhodne, svaz vydá jezdci českou licenci," uvedl. Loni Kukrle na odložených olympijských hrách v Tokiu obsadil 26. místo v časovce a v závodě s hromadným startem, v němž zaujal 180 kilometry v úniku, dojel na 36. pozici. Na mistrovství Evropy byl dvacátý, závod mistrovství světa nedokončil. V dresu Elkovu byl v minulé sezoně osmkrát na stupních vítězů včetně triumfu na národním šampionátu. Cyklistika UCI vyloučila ruské a běloruské týmy včetně stáje Gazprom s Kukrlem a Vackem

