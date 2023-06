Cyklistický závod L'Etape bude bez ambasadora Wigginse, ale s Bábkem na startu

"Dospěli jsme nakonec k závěru, že pro tento rok se spolupráce neuskuteční. S Bradleym Wigginsem to sice nedopadlo, akci samotnou to ale nijak neovlivní," ujistil Tomáš Pravenec, ředitel pořádající společnosti Petr Čech Sport.

Za Bábkovým startem je tak trochu souhra okolností. "Vyskytl jsem se na naplánované večeři s Bradleym bez Bradleyho," pousmál se Bábek. "To jsme zjistili s Jančím (Svoradou) až po cestě, že nedorazí. Přijeli jsme, povykládali a přemluvili mě, ať to zkusím. Ono to vychází tak, že v sobotu je v Brně amatérská dráhová liga, kde jsem jako hlavní pořadatel, ale kývnul jsem na Prahu. Byl to tak trošku hec u piva. Ale my jsme se o tom bavili už minulý rok. Teď na to je prostor, tak jsem si řekl, proč ne," přiblížil Bábek.