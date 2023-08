Dráhařka Machačová obsadila v bodovacím závodě na MS v Glasgow 10. místo

"Nebylo to tak zlé, nejelo se mi úplně špatně. Před závodem bych desáté místo brala, ale mrzí mě, že jsem pokazila ten poslední souboj o dvojnásobné body. Měla jsem nohy na to, abych tam nějaké získala. To je škoda, protože jsem na tom mohla být ve výsledcích ještě o dost lépe. To mě mrzí," uvedla Machačová v rozhovoru pro cyklistický svaz.