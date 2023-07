Druhou etapu Czech Tour vyhrál Němec Lipowitz, hvězdný Froome vyhořel

"Nevěděl jsem, jak na tom budu, letos se mi moc nedařilo, ale když jsem jel nahoru na Pustevny podruhé, cítil jsem rezervu. Před cílem za to vzala dvojice soupeřů, takže se hodně cukalo a taktizovalo, ale poslední kilometr, to už byl sprint o pozici," uvedl v tiskové zprávě Ťoupalík.

"Možná jsem to měl zkusit dřív, podium je podium. Budu se to snažit vylepšit zítra. První šlápnutí ukážou, bude to ale dlouhý den, je tam těch kopců víc, závěrečné tři jsou největší, ale zase chci bojovat o co nejlepší umístění," dodal člen týmu Elkov-Kasper, jenž je celkově dvanáctý se stejným odstupem 35 sekund jako Otruba.