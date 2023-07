Fanatismus, fanoušci bez pudu sebezáchovy a brána do nebe. Tour de France je jiný svět

Sledovat krásné scenérie přírody na Tour de France má něco do sebe, ale nejvíce fascinující na nejprestižnějším cyklistickém závodu světa je stejně neuvěřitelná atmosféra. Fanoušci se sjíždí z celého světa, nejlepší místa zaberou klidně tři dny předem jen proto, aby aspoň na pár sekund mohli zahlédnout své oblíbence. Vidět tuhle bránu do nebe, která se na nejslavnějších vrcholech otevírá před cyklisty, v televizi, je jedna věc. Ale prožít kulisy Staré dámy na vlastní kůži, to je prostě lahůdka.

Bouřlivá atmosféra na Tour de FranceVideo : Matěj Vybíral, Sport.cz

Článek Morzine (od našeho zpravodaje) - Čtrnáctá etapa legendárního závodu přinesla další boj o žlutý trikot a nečekané vítězství Carlose Rodrígueze. Ze samotného klání na místě člověk nemá skoro nic. Atmosféra Staré dámy ale všechno vynahradí. Už dvě hodiny před startem se na trať vydává nekonečná reklamní karavana plná úsměvných alegorických vozů. „Je to hit a neodmyslitelně to k Tour patří. Spousta fanoušků podél trati čeká jen na karavanu a pak jede domů," prozrazuje náš průvodce Olivier Montagnon, který řídí vozidla v kolosu Tour de France už sedmnáctým rokem. Pic of the Day by @century21fr #TDF2023 📸 A.S.O. / Ashley & Jered Gruber pic.twitter.com/p8Sq51Cc8x — Tour de France™ (@LeTour) July 15, 2023 A že jsou tyhle řidičské zkušenosti opravdu potřeba. Závodem projíždíme přibližně půlhodinu před pelotonem a davy fanoušků čím dál více houstnou. Nejvíce jich je pochopitelně na posledním stoupání, slavném Col de Joux Plane. „Vyrazili jsme na čtyři etapy. Nejzajímavější je to v cíli, ale v horách nás to taky baví," usmívá se norský příznivec Björn Tore, který výlet na Tour de France dal tátovi jako dárek k narozeninám. Proplétáme se změtí fanoušků, kteří kolosu aut nadšeně mávají, a jen s velkým podivem nedochází k žádné kolizi. Podnapilí a polonazí fanatici už ztrácejí pud sebezáchovy a skoro skáčou pod kola projíždějících automobilů. Troubení už tak nefunguje jen jako způsob zdravice s cyklistickými nadšenci, ale především jako varování „pozor, jedeme a nechceme zastavovat". Cyklistika Triumf španělského mladíka. Vingegaard navýšil vedení v celkovém pořadí Tour Některý z řidičů v čele však nemá takovou odvahu a neriskuje. Po jeho zastavení se tak mezi největším davem fanoušků tvoří kolona, čehož využívají již dost alkoholem posilnění jedinci. Jedna z dam vytáhne fixu a na čelní sklo auta naškrábe nápis „Morzine", tedy cíl této etapy, a přidá srdíčko. Tour de France je prostě jiný svět 😅#TDF2023 pic.twitter.com/syZFq1pUyf — Matěj Vybíral (@Matavyb) July 15, 2023 Sedíme totiž ve voze Cofidisu, jehož závodník Victor Lafay zazářil vítězstvím ve 2. etapě, zařídil Francii prvenství hned na úvod a stal se miláčkem publika. A tak se auto stane terčem obdivu, který už však překročil hranu. Milovníci domácí legendy Thibauta Pinota začínají auto vší silou rozhoupávat. „Kde jsou policajti teď, když jsou potřeba," uleví si Montagnon. Tohle se prý často nestává. Fanoušci prostě Tour de France milují. V žádném jiném sportu nemůžou být takhle blízko samotného dění. Užívají si každý okamžik na největší sportovní akci roku, která přerůstá hranice cyklistiky. Cyklistika Tour de France 2023: Program, výsledky etap a průběžné pořadí jezdců