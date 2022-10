Kaňkovská pokračuje v rodinné tradici. V šestnácti míří do světa a sní o medaili z mistrovství světa

„Mám tam uzavřenou dvouletou smlouvu. Jsou tam skvělí lidé, perfektní zázemí, vynikající podmínky pro závodění. Je to úžasný, mimořádný krok do budoucna. A mají i ženský tým, který od příštího roku bude sesterský Quick Stepu, a od sezony 2025/2026 s licencí nejvyšší kategorie Word tour. Mám se tedy kam posunout," říká rodačka z Olomouce.

V útlém věku se cyklistice prakticky nevěnovala. „Když jsem byla malá, často jsme jezdili na kole na výlety. To ale bylo všechno. Zkoušela jsem spoustu jiných sportů. Žádný mě však nenadchl tak, jako teď cyklistika," prozradila.

Nevadí ji ani tvrdá dřina, kterou musí prakticky denně podstupovat. „Vzorem jsou pro mě dvojnásobný vítěz Tour de France Slovinec Tadej Pogačar, mistr světa v časovce Ital Filippo Ganna a jeho krajanka, rovněž světová šampionka na silnici Elisa Balsamo. Pokud se k nim chci přiblížit, a to bych jednou ráda, jinak to nejde," ví.

První dva roky na kole ale pro ni byly těžké. „Nešlo mi to. Říkala jsem si, zda na to vůbec mám. Nezabalila jsem to však, zkusila se dál rvát a následující sezóna už byla lepší a já začala vyhrávat," uvedla Kaňkovská. V právě uplynulé sezoně například celkově vyhrála Český pohár, triumfovala v Závodě Míru nadějí, kde zvítězila v první etapě a druhá byla v časovce, a vyhrála i etapový závod v Rakousku. A přišla nabídka, která se neodmítá.