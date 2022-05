Klíčové etapy italského Gira? Pět dnů vrchařských orgií

Kola závodníků se roztočí netradičně v Maďarsku rovinatou etapou první květnový pátek. Následně se pojede rovinatá časovka, pak další rovinatá etapa ještě v Maďarsku. Ale po přesunu do Itálie začnou vrchařské orgie. Které etapy budou pro vývoj závodu klíčové?

„Úvod je pravidelný, ale pak je to brutální. Při dojezdu vůbec nehraje roli, jestli máte kolem sebe domestiky," říká Dario Cataldo z formace Trek Segafredo pro cyclingnews.

Už o den dříve závodníci absolvující 3470 výškových metrů na pouhých 153 kilometrech. O den později přijde relativně pozvolný rozjezd, který po jednadevadesáti kilometrech utne čtrnáct kilometrů dlouhý výstup na Pila Les Fleurs, po dvanáctikilometrovém klesání hned následuje výjezd na vrchol Verrogne, aby se poté do nohou závodníků zakouslo třetí stoupání na Cogne.

Měří 22,4 kilometry a sklon je v průměru jen milosrdných 4,3 procenta, ale cesta na vrchol se nesnesitelně vleče. Zvládně, když z posledních 80 kilometrů etapy je 46 kilometrů do kopce.

Po třetím dni odpočinku přijde brutální návrat do cyklistické práce. Název zdejšího lokálního vína je Sforzato, což v překladu znamená napjatý. A jde o příznačné pojmenování, protože cyklisty čeká 5440 výškových metrů. Začíná se romanticky u jezera Garda, ovšem záhy budou borci stoupat na Goletto di Cadino.

Bez přehánění se pojede od startu padesát kilometrů do kopce. Po bleskovém sjezdu následuje brutální Passo del Mortirolo, byť tentokrát se stoupá po snadnější silnici z Edola. Ovšem 12,6 kilometrů do kopce, průměrný sklon 7,6 procenta. Vážně je to brnkačka?