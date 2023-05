Konec kariéry ve 22 letech? Komplexní balíček důvodů, vysvětluje cyklista Řepa

Zaprvé musím říct, že to rozhodnutí se netvořilo ze dne na den. Přemýšlel jsem nad tím pár měsíců. Před měsícem na závodech v Portugalsku jsem o těchto myšlenkách řekl poprvé týmu. A teď jsem se definitivně rozhodl a zveřejnili jsme to. Reakce jsem dostal úžasné. A bylo jich ohromně moc. Víc, než jsem čekal. A asi i víc, než bych chtěl. Radši bych, kdyby se tahle novinka spíš přešla a tolik lidí bych nezajímal.

Nedovedla mě k tomu nějaká konkrétní situace. Byl to postupný vývoj myšlenek. Ani nemůžu říct, že je nějaká hlavní příčina. Je to komplexní balíček důvodů. Osobních, zdravotních i dalších. Pragmaticky jsem přemýšlel a prostě jsem došel k závěru, že tohle je pro mě nejlepší rozhodnutí.

Do toho se moc hrnout nechci. Cyklistika je sama o sobě komplexní sport. Těžko se to popisuje. Často ani moji nejbližší nechápou, co zrovna ve vrcholovém sportu prožívám. Ale fakt říkám, že to nebylo žádné ukvapené rozhodnutí.