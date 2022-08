Kukrle věděl, kdy udeřit. Byl jsem vidět, těšilo druhého muže závěrečné etapy Sazka Tour

V Prostějově dojel úvodní den třetí, v posledním dějství končícím ve Šternberku obsadil dokonce druhé místo. „Jsem rád, že se mi to takhle povedlo, že jsem byl vidět a udělal dobré výsledky. Nejsem takový vrchař, abych mohl myslet na úspěch celkově, ale jel jsem, co to šlo. První etapu jsem sice mohl zvládnout v závěru jinak, ale v neděli už bylo na morálku," vyprávěl Kukrle.