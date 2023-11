Mladá cyklokrosařka Zemanová získala další bronz, po MS byla třetí i na ME

Mistryně republiky v elitní kategorii z posledních dvou let Zemanová navázala na úspěch z Nizozemska po dvou osmých místech, která obsadila v závodě žen do 23 let na předchozích evropských šampionátech. Ukončila tím čekání Čechů na medaili z MS po šesti letech. Na domácím ME v Táboře v roce 2017 byl Tomáš Kopecký druhý mezi juniory a právě v ženské třiadvacítce získala bronz Nikola Nosková.

„Jsem ráda, je to pro mě další medaile a další úspěch. Mám zase další motivaci do dalších závodů, abych se ještě zlepšila, a to třeba i na mistrovství světa v Táboře,“ uvedla Zemanová v nahrávce pro média zprostředkované Českým svazem cyklistiky.

Zemanová byla v úvodu závodu na zhruba 17 kilometrů čtvrtá. Pak se dotáhla na Nizozemku Leonii Bentveldovou a společně jely až do závěru pátého ze šesti okruhů, kdy Češka soupeřce odjela. V cíli na ni měla nakonec takřka půlminutový náskok. Bäckstedtová byla rychlejší o 71 sekund, na Schreiberovou ztratila Zemanová 37 sekund. Do první desítky se vešla ještě Kateřina Hladíková, která skončila devátá.

„Závod hodnotím docela pozitivně. Zase jsem zaspala na startu - jako letos snad pokaždé - a holky mi trošku ujely. Snažila jsem se ale jet své tempo a držet si ho, protože jsem měla od závodníků mladších kategorií zprávy o tom, že během závodu hodně rychle dochází síly, a v klidu si je dojet,“ popsala Zemanová.

„Dojela jsem pak Leonii a jela s ní, ale nechtěla mi moc střídat, hodně jsme taktizovaly a ty první dvě holky nám odjely, což mě trošku mrzí. Ale pak jsem se soustředila hlavně na to, abych z toho vytěžila alespoň ten bronz. Snažila jsem se hodně si za ní odpočinout a v pátém kole jsem jí pak do výjezdu kolem depa zkusila nastoupit a zjistit tak svoje šance. Naštěstí tam vznikla mezera, kterou jsem dokázala udržet až do cíle,“ doplnila Zemanová.

Po řádění bouře Ciarán byl kvůli nepříznivým povětrnostním podmínkám přeložen na dnešek kompletní sobotní program, pojede se proto všech šest individuálních závodů.