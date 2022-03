Nemá cenu to protahovat. Po sezoně končím, vyřkl olympijský šampion

„Startující sezona bude určitě moje poslední. Nadešel můj čas," usmál se sedmatřicetiletý cyklista z týmu Česká spořitelna Accolade. když oznamoval svoje plány na nadcházející rok.

Jde definitivně o vaši poslední sezonu? Nebo si necháváte ještě pár procent pro změnu názoru?

Nevylučuji, že v budoucnosti ještě pojedu nějaký jiný závod nebo zkusím jinou disciplínu. Ale to bude pro radost. Na profesionální úrovni už pokračovat určitě nebudu. Poslední dobou mám více aktivit, které začínají převažovat nad profisportem. Nemá cenu to protahovat. Už odchod odkládám dva roky.

Takže ani případné pronikavé úspěchy vás nemohou přesvědčit o další sezoně na profesionální scéně?

Kdybych jel místo dvaceti třiceti závodů tři, tak je to v pohodě. Trénink zvládám kombinovat s ostatními záležitostmi. Ale cestování, závody v zahraničí, soustředění, to bere hodně času. Dělám to šestadvacet let. Už mi to přijde zbytečné.

Chcete sezonu jen objet nebo máte vytipované závody, na které se zaměříte a pokusíte o pronikavý výsledek?

Mám nejvyšší cíle. I proto jsem opustil cross country, protože tam bych složitě bojoval o top deset, ale spíše za ní. A to mi nepřišlo zajímavé. Proto jsem vsadil na etapové závody a maratony. Jde o způsob, jak si kolo užít a mohu pomýšlet na nejvyšší mety. Velkou výzvou je domácí mistrovství Evropy v podobě Malevil Cupu. A pak mistrovství světa v maratonu v Dánsku. Profil je příznivý, bude mi sedět. Snad kariéru hezky a zajímavě uzavřu. Všechno budu řešit podle zdraví a formy. Stejně jako v posledních dvou letech. Nechci dělat striktní plány.

Máte už jasno, čemu se budete věnovat po ukončení aktivní kariéry?

Během let jsem investoval do nemovitostí, teď jsem se všemu začal věnovat intenzivněji, abych po kariéře neskočil do něčeho rovnýma nohama. Chci mít všechno připravené. Mám i další aktivity a samozřejmě sport. Také se snažím užívat věci, na něž nebyl při kariéře čas.

Zaměřil jste se i na rozšíření sbírky veteránů?

Nic jsem nekoupil. Jen motorku, streetovou... Ale do budoucna určitě sbírku rozšířím. S motorkou jsem si spíše udělal radost. Závodím a nechci riskovat zranění. Budu dělat postupné krůčky. Až skončím úplně, bude více čas.

Čeho si nejvíce užíváte?

Během pandemie jsem pochytil různé věci... Méně cestuji, tolik se nehlídám. Ale určitě to není na úkor výkonnosti. Jen je prostě můj program klidnější.

Máte jasno jaké sporty si dopřejete pro radost?

Jsou tři druhy profisportovců po kariéře. První skupina nemá chuť už trénovat a udržovat se. Druhý naopak začne makat ještě více a ponoří se do sportu intenzivněji, často do jiného. Já budu asi zástupce třetí skupiny, která volí střední cestu a udržuje se pro radost z pohybu. Lákal by mě třeba Iron Man nebo nějaké dálkové závody. Ale tak dva tři do roka.

Letošní zimní přípravu jste absolvoval s plným nasazením? Nebo už se promítlo vědomí, že půjde o poslední sezonu?