Počasí na Vueltě přineslo další komplikace. Bouřky překládaly lety, do postele až po půlnoci

Kvůli bouřkám měla charterová letadla problém s přistáním na cestě z Murcie do Valladolidu, kde se v úterý pojede individuální časovka. Proto většina letů byla přesměrována do 200 kilometrů vzdáleného Madridu. Tam bude celá Vuelta za dva týdny i končit. „Je fajn si ji zkrátit o 11 etap,“ zavtipkoval na sociální síti X (dříve Twitter) jeden z jezdců Jetse Bol.

Jak uvádí server VeloNews, týmy se poté musely přesunout do Valladolidu dvou a půl hodinovou cestou autobusem. Původně hodinový let se tak pořádně protáhl.

Vanwege noodweer kon ons vliegtuig niet in Valladolid landen maar op Madrid Barajas. Wel mooi de Vuelta met 11 etappes ingekort 🤪 pic.twitter.com/mNwtAaWZtM

„O půlnoci jsme bezpečně přistáli v Madridu, let byl odkloněn kvůli špatnému počasí. Myslím, že to je karma za cestování letadlem na velkém závodě v roce 2023. Čas na změnu,“ rýpnul si do pořadatelů na svém Instagramu francouzský cyklista Romain Bardet.