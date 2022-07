Šampion Tour se strachuje o supertalenty: Nezlomí je vyhoření?

„Je ohromující vidět mladé kluky, jak jsou všestranní. Ovšem zásadní otázka zní, jak dlouho v takovém tempu vydrží," říká Andy Schleck, který na Tour de France působí jako ambasador We Love Cycling.

„Ale dnes? Mladí honí více disciplín. Nemají jeden velký cíl jako za našich dob. Chtějí vyhrávat cyklokros, ovládnout olympiádu, Tour de France, mistrovství světa. Je to super pro diváky. Ale také děsně intenzivní. Prakticky bez většího odpočinku. Bojím se o ně. Budou schopní závodit i za pár sezon? Po třicítce? Nevím, jestli nedojde k vyhoření," přemítá Schleck.

„Kluci se dneska dostávají do World Tour v hodně mladém věku. Cyklistika narostla. Je v ní mnohem více peněz než před dvaceti lety. Tehdy jsem chodil do školy a trénoval ve volném čase. Dnes jsou všichni na špičkové úrovni v osmnácti či v devatenácti, protože od útlého věku mají vlastně profesionální podmínky pro trénink. Jsou v akademicích. Není to o dvou hodinách cyklistiky jako v mojí době," směje se Schleck.