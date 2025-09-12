Hlavní obsah

Šestnáctiletá bikerka Bukovská získala na MS juniorek bronz

Šestnáctiletá bikerka Barbora Bukovská vybojovala na mistrovství světa horských kol bronz v závodě juniorek v cross country. Talentovanou českou cyklistku porazily v Crans Montaně jen vítězná Slovinka Maruša Tereza Šerkeziová a domácí Anja Grossmannová. Bukovská se na MS postarala v olympijské disciplíně o první českou medaili od roku 2020, kdy skončila v rakouském Leogangu rovněž mezi juniorkami třetí Aneta Novotná.

Foto: Profimedia.cz

Bikerka Barbora Bukovská získala bronz.

Bukovská, jež měla velký podíl i na čtvrtečním pátém místě štafety, navázala ziskem bronzu na stříbro z únorového mistrovství světa v cyklokrosu. Ve Francii ji tehdy porazila pouze domácí Lise Revolová, která nyní ve Švýcarsku dojela za českou reprezentantkou čtvrtá s téměř půlminutovým odstupem.

K cennější medaili měla česká naděje daleko. Švýcarka Grossmannová projela cílem o minutu a 37 sekund dříve, na novou šampionku Šerkeziovou měla Bukovská bez deseti sekund tříminutovou ztrátu. Obě soupeřky ji porazily i na červencovém mistrovství Evropy v Portugalsku, jen si tehdy prohodily pořadí. Osmnáctiletá Šerkeziová dnes triumfem na MS vylepšila loňský bronz.

Další česká reprezentantka Amálie Gottwaldová dojela 17., Lucie Grohová obsadila 22. místo. V 17:00 se na trať vydají junioři.

