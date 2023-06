STUDIO TOUR: Poslední šance pro odcházející legendy! Musí to být obrovská motivace, říká český účastník TdF

Stará dáma startuje v sobotu ve španělském Bilbau. Na dvaadvacet týmů čeká porce celkem 21 etap, z toho bude osm horských. „Moc se těším, až to vypukne. Cítím nervozitu a část mého já by tam ráda byla. Jsem hrozně rád, že jsem si to dvakrát mohl vyzkoušet," vyhlíží start bývalý závodník týmů Quick Step a Alpecin, jenž se nejslavnějšího závodu světa zúčastnil v letech 2016 a 2021.

Odchovanec Dukly Praha považuje Tour za extrémně náročný podnik nejen z hlediska fyzického, ale také psychického. „Ten závod zná opravdu každý. Celý svět ví, že se zrovna jede, protože je to všude. Z pelotonu je cítit nervozita," uvedl Vakoč a zavzpomínal na svůj největší zážitek, kdy při svém debutu táhl peloton v poslední etapě na ikonickém Champs-Élysées za doprovodu stíhacích letounů francouzské armády.

Co si vlastně třicetiletý známý český cyklista, který nedávno přešel na gravelové závody, od nadcházejícího ročníku slibuje? „Hodně lidí předpovídá, že to bude letos vyrovnané," vyhlíží Vakoč další cyklistický thriller v podobě přetahované o žlutý trikot.

„Letošní Tour favorizuje vrchaře. Je tam jen jedna časovka a ani ta časovka není úplně rovinatá," poznamenává Vakoč a souhlasí s ním i expert Vybíral. „Asi jako na posledních Tour se nedá očekávat, že by překvapil někdo z klasikářů. Jakmile se peloton dostane do Alp a do Pyrenejí, tak tam přežijou jen ti nejlehčí a nejlépe připravení" usmívá se redaktor webu Sport.cz.

Závodníky prověří také pohoří Vogézy, a právě v něm by se mohlo o osudu Tour rozhodovat, neboť je na programu na téměř úplný závěr etapového kolotoče jako předposlední. „Záleží na průběhu, poslední horská etapa má ale určitě potenciál pořadím zamíchat," předpovídá Vakoč.

Velkým lákadlem ročníku je očekávaný souboj favoritů Slovince Tadeje Pogačara a loňského vítěze Dána Jonase Vingegaarda. „Vingegard je obrovský favorit, jeho forma je fenomenální. Těžko říct, jak je na tom Pogačar. „Hrozně se těším, kdo letos předvede femózní výkony, a jestli nebude nějaký nový objev," těší se pražský rodák na průběh Tour.

Loňský ročník nabídl strhující souboje. Slovinec Pogačar, vítěz z let 2020 a 2021, při nich v pekelných alpských etapách prohospodařil náskok a ze žlutého trikotu ho dánský fenomén Vingegard vysvlékl. „Loni bylo vidět, že (Pogačar) nastoupil až moc sebevědomě. Pak na to ale doplatil. Myslím, že se z toho poučil a letos k tomu bude přistupovat jinak," myslí si Vakoč.

„Je to jeden z nejsilnějších závodníků, co se týče mentální síly. Jezdí excelentně, dokáže zasprintovat ve vrchařských prémiích. Jezdí pozičně, technicky. Umí na všech terénech a nemá vyloženě slabou stránku. Možná jen, že loni nedokázal šetřit energií," naráží na komplexitu a hlavní zbraně zázračného Slovince Vakoč.

Pro několik jezdců bude letošní ročník Tour také tím posledním. Loučit se bude jedna z nejvýraznějších postav posledních let Peter Sagan. „Určitě to pro něj budou velké emoce. I já jsem svou poslední Tour hodně prožíval, Peter bude ještě v úplně jiné roli, protože tam měl tolik úspěchů," připomíná Vakoč Saganovu hvězdnou kariéru spurtera. „Bylo by pro něj opravdu hezký, kdyby dokázal vyhrát etapu a rozloučit se vítězstvím."

„Peter Sagan je zvyklý vyhrávat. Letos tohle ale úplně neprožívá a nepotvrzuje svou pověst hvězdného spurtera a univerzála. O jeho ambice se, přiznám se, trochu bojím, protože letos tu formu úplně nemá," dodává Vybíral.

Že Tour nabízí velké příběhy, dokazuje i příběh Simona Geschkeho ze stáje Cofidis. Vítěz etapy z roku 2015 loni vedl pořadí vrchařů v puntíkatém trikotu, nakonec o něj ale přišel až v poslední horské etapě. I sedmatřicetiletý Němec bude na Tour letos startovat naposledy. Pokusí se zopakovat pohádkový příběh tentokráte se šťastným koncem?