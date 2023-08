Útok Miculyčové na medaili zarazil pád při saltu s protočením řídítek

Česká bikrosařka za první finálovou jízdu, v níž po některých tricích nedopadla úplně čistě a v závěru minutového limitu už jí scházela i rychlost, dostala osmou nejlepší známku (72,60). „Byl to pro mě standard na zachycení, který dával možnost zariskovat ve stylu všechno, nebo nic," tvrdila před druhou jízdou sedmnáctiletá reprezentantka.

Platilo to do puntíku a její naděje na vyšší bodový zisk trvala do chvíle, než přišla kolize na rampě, kterou Miculyčová odnesla bolestivě pohmožděným kolenem. „Chtěla jsem předvést náročné salto s protočením řídítek, která se mi ale sekla o koleno, a už jsem padala. Takový už je freestyle. Ne všechny věci vyjdou, jak si přejete. Na Evropě mě právě tento trik vytáhl ke zlatu, tady mě poslal na zem," připustila.