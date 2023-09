Vyhraje ten nejlepší, nebo nejoblíbenější? Žádné dárky nechci, pojďme závodit, velí Kuss

Chtěli dojet všichni pohromadě. Když však Kussovi v drtivém závěrečném stoupání došly síly, do rádia zahlásil, ať na něj kolegové nečekají a jedou naplno za triumfem. „Nechci vyhrát Vueltu jako dárek, to by nebyl sport. Oni vědí, co jsem pro ně udělal, ale jsou to taky vítězové. Každý může závodit svobodně,“ hlásil sympaticky ještě před etapou Kuss.