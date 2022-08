Curney už pálí za Spartu. Reprezentace? Trenérovi se ozývám pořád, směje se

Do zahraničí už se nedíval. „Mám rodinu, zvažoval jsem jen Česko. I když zpětně mě trochu mrzí, že jsem mohl rok dva zkusit v cizině a získat nějaké zkušenosti,“ přiznává Curney, jenž má francouzsky znějící příjmení po dědovi. Teď už sází první góly v novém týmu. „Je to změna po devíti letech, ale zvykl jsem si celkem rychle,“ přiznává.

Těžko bude hledat parťáka, jako měl v Boleslavi v Janu Natovovi, s nímž si na hřišti rozuměl takřka poslepu. „Jasně, byla to výjimečná souhra. Rozuměli jsme si na hřišti i mimo něj, ale také to nebylo hned od začátku. Až jak jsme spolu denně trénovali, ta vazba se vytvořila,“ vysvětluje.

Kamarády zůstali, superligový program je svede proti sobě až v listopadu po mistrovství světa. „Pro lidi to bude pikantní, pro mě asi taky trochu, ale jednou to musí přijít,“ ví.

Do Prahy Curney z Mladé Boleslavi dojíždí, vedle zápasů v pražské UNYP pomáhá se zařizováním akcí. Takže celé dny v hale? „To doufám že ne, pak by to bylo dost a halu bych nechtěl ani vidět. Něco se dá dělat i na dálku,“ vysvětluje.

V základní části posbíral 785 bodů, v play off 195, což jsou čísla, která bude těžko někdo v nejbližších letech překonávat. A Curney je hodlá navyšovat. „Protože by to znamenalo, že jsem prospěšný pro tým. Rekordy už jsem překonal, na ně se neupínám. Pár lidí mi říká o tisícovce bodů v základní části, ale to je pořád strašně daleko a já nemládnu,“ usmívá se.