Jendrišák: Pro mě je pocta, že jsem se dostal s tímto týmem do finále

"Je to super. Bomba. Poslední minuty jsem si vychutnával, protože jsem neměl pocit, že by se Švýcaři dokázali dostat do zápasu. Na konci to byla až trochu hra kočky s myší. Kluci předváděli kličky. Pro mě obrovská pocta, že jsem se dostal s tímto týmem do finále," řekl Jendrišák.

O loňský prosincový šampionát v Helsinkách, kde Češi získali bronz, přišel, protože odmítl hrát v reprezentaci pod finským trenérem Petrim Kettunenem. Po novým koučem se druhý nejproduktivnější hráč historie české reprezentace vrátil a je součástí týmu, jenž minimálně vyrovná historické stříbro z roku 2004 z Curychu a Klotenu.

Foto: Barbora Reichová/Český florbal Česká děkovačka po postupu do finále mistrovství světa.Foto : Barbora Reichová/Český florbal

Vedle dvou bronzů musel dvakrát strávil čtvrté místo a v roce 2012 také v Curychu i nejhorší 7. pozici. Teď je ve finále. Co vidí za prolomením semifinálového prokletí? "Myslím si, že není jeden faktor. Je jich víc. Příprava v posledních šesti měsících byla fakt kvalitní. Soustředili jsme se na detaily," uvedl Jendrišák.

"Možná by lidi ani nevěřili, kolik času jsme strávili na taktických poradách a tréninkem. Myslím si, že to je ten základ. Dbali jsme na malé detaily. I na věci okolo florbalu. Samozřejmě je to i kvalita," řekl Jendrišák.

Stále věřil, že se finále na MS dočká. "Mistrovství světa je vlastně o jednom zápasu, když to řeknu špatně. Pokud semifinále prohrajete, tak je jasné, co nároďák čeká. Po tom, co jsme dali přípravě, tak jsem věřil, že ten moment může nastat i letos," řekl autor 139 bodů za 68 branek a 71 asistencí ze 125 utkání za reprezentaci.

Foto: Martin Flousek/Český florbal Česká radost v semifinále se Švýcarskem, zleva Filip Langer, Ondřej Němeček, Marek Beneš a Adam Hemerka.Foto : Martin Flousek/Český florbal

"Když jsem se vracel, pro mě cíl bylo zahrát si na mistrovství světa a udělat úspěch. Věřil jsem, že tým je dost kvalitní na to, aby udělal ten zásadní krok. Jsem rád," konstatoval Jendrišák.

Ve finále mohou Češi na desátý pokus na MS poprvé porazit Švédy, s kterými po osmi porážkách uhráli v pondělí v základní skupině B po výsledku 3:3 poprvé remízu. Celkově z 51 utkání dosáhli na tři výhry, dvakrát remizovali a 46 utkání prohráli.