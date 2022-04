Kolena se rozklepou. Bitva o titul se vrací do největší české haly

„Přípravy byly těžké v době, kdy se sport buď nehraje, nebo jsou ochozy bez diváků. Každopádně jsme se rozhodli, že se chceme vrátit do O2 areny, a chceme tu linku, která byla přerušená covidem, nastavit," říká Novák před jubilejním desátým superfinále.

„Atmosféra v O2 areně bude úplně jiná a všem, kdo tam přijdeme, se na začátku trochu rozklepou kolena, protože hrát na Podviňáku a v O2 areně je prostě neporovnatelné. Ale fakt se na to těším," přiznává kapitánka Chodova Daniela Frantíková.

Po zrušeném konci sezony 2019/20 se hrálo v nedaleké UNYP Areně na Podvinném mlýně před omezenou návštěvou 525 diváků. V O2 areně proběhlo prvních šest ročníků superfinále, než se na dva roky přesunulo pořadatelství do Ostravy. Rekordních návštěva z roku 2016 je 12 144 diváků.

Někdejší hegemon Tatran se do boje o svůj 17. titul vrací po sedmi letech. „Povedlo se nám tu křivku otočit, před čtyřmi lety to šlo výsledkově dolů, ale my té cestě věřili a tohle je odměna, že jsme zpět mezi nejlepšími týmy," těší kouče Milana Fridricha.