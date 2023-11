Inspirace Haškem, uklízení ve Finsku, náhlý konec a návrat. Cesta české gólmanky mezi esa

Pořídit si novou florbalku a hned s ní sázet góly, takové je přání tisíců mladých florbalistů. Jenže Christianová měla jinou touhu. „Já vyrůstala v éře Dominika Haška, pro mě to byla jasná volba, když se u nás v žákovském týmu uvolnilo místo. Vzala jsem si věci, zkusila to v bráně a už tam nikoho nepustila,“ popisuje.

Byla tahounem juniorské reprezentace, v 16 letech naskočila do extraligy, ještě jako teenagerka vyrazila na své první mistrovství světa dospělých. A hned po maturitě ji zlákala zahraniční zkušenost. Nelehká, zocelující.

Ve Finsku pracovala jako uklízečka, aby si mohla plnit svůj florbalový sen, pak odešla na dva roky do Švýcarska, kde získala mistrovský titul. A klidně by mohla chytat v zahraničních elitních ligách dodnes, kdyby chtěla. Jenže nechce.

„Uvažovala jsem o Švédsku, které mi jako jediná liga ve výčtu těch top zemí chybí. Ale už jsem tam nechtěla jen proto, abych si odškrtla čárku, hrála někde v desátém týmu ligy o sestup a čtyřikrát týdně umývala podlahu,“ vysvětluje. Protože u florbalu stále neplatí, že by si s ním hráčky mohly v zahraničí přivydělat jen hraním.

„Bylo to ze dne na den, nevzala jsem pak gólmanskou výstroj do ruky a užívala si život mimo florbal. Najednou máte spoustu volného času, můžete se věnovat něčemu jinému, nemusíte každý večer na trénink a o víkendu na zápas,“ vzpomíná.

Jenže časem cítila, že jí něco chybí… „Nejen sport, ale i ta parta lidí. A já měla pocit, že nikam nepatřím a chtěla jsem zase vrátit do toho kolotoče zpátky,“ vybavuje si.

Návrat ji vyšel skvěle, jedna vynechaná sezona nebyla znát, jen ve statistikách jí chybí jeden světový šampionát. Alespoň v roli hráčky, MS v Tampere 2015 komentovala pro Českou televizi. „A neuvěřitelně mě to bavilo. Bylo to úplně něco jiného a byla jsem nervóznější než v bráně, kde dělám něco, co umím. Aspoň doufám,“ pousmála se.