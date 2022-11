Nadstavba českého talentu: ledová koupel, červené brýle i studium knih

V létě dál piloval na speciálních trénincích své technické dovednosti, spolupracoval s mentálním koučem… „Snažím se řešit také světlo, stravu, otužování i spánek jako přirozené věci pro tělo, aby to byla zajetá rutina,“ popisuje.

Otužování pro něj není módní výstřelek, ale už pět let pravidelná součást přípravy těla. „Na chladovou terapii je prostor vždy a všude. Tady si dávám studenou sprchu, ve Švédsku vyrážím třeba třikrát týdně do moře,“ vypočítává.

„Myslím, že jsem tím trochu nakazil i tým, má je tu spousta z nás. Studie dokazují, že to funguje, ale pro mě je důležité, že to na sobě cítím a opravdu večer trochu utlumí tělo. Dřív jsem byl zvyklý být na mobilu do noci, teď už vím, že spánek je třetina života, je třeba o něj pečovat. Doporučil bych je každému,“ říká odchovanec střešovického Tatranu.