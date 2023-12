Proti Finkám s Finkou v zádech. Bojuje s emocemi i výhledem, srdce má v českém týmu

Znát je to i při zápase, kdy je většinou celá střídačka na nohou. „To je úplně jiné než ve Finsku,“ ví Eteläpääová, pro níž to přináší i jeden praktický problém. „Jsem menší člověk, takže přes ně pak moc nevidím. Takže si musím najít nějakou pozici buď vedle Lukáše, nebo jinde,“ usmívá se asistentka.

„Ale neberu to nějak speciálně, ani ve finském týmu nemám žádnou klubovou spoluhráčku,“ říká. Přesto už stihla poznat sílu finského florbalu. „Vždycky dlouho čekají, vypadá to, že se nic neděje a pak najednou mají tři gólovky. Hrají chytře,“ popisuje a dobře ví, že největší nebezpečí hrozí od hvězdných dvojčat Veery a Ooony Kauppiových.

„Jak je ubránit? Je to samozřejmě těžké, ale nemají rády hru do těla. A my musíme dělat to, co nemají rády, abychom je nějak rozhodily,“ plánuje.