Šup pod víko. Penalty Shot Battle zná posledního semifinalistu

Hráči pražského celku mají již po sezoně a tak se na nájezdy mohli plně soustředit. Do branky byl za Chodov nominován Vojtěch Šimůnek a jako exekutor nájezdů se představil mladý hráč Matěj Netrefa. Celek z Vítkovic v současné době absolvuje semifinálový souboj play off s Tatranem Střešovice a do souboje v nájezdech vyslal brankáře Denise Jasioka a útočníka Adama Palčinského.