Ukradnou švýcarskou party? Florbalisté musejí vyřešit jedno velké téma

Curych (od našeho zpravodaje) – Hořkou vzpomínku na poslední vzájemné setkání a porážku 4:5 Češi zahnali celkem rychle. Po třech dnech zápasového volna se hned dostali do obrátek, do přestávky vedli 3:1 a na dostřel už soka vedeného českými kouči Radomírem Mrázkem a Karlem Ševčíkem nepustili.

Snad jen s množstvím vyloučení se český tým neumí poučit, dvakrát se provinil Josef Rýpar. „Je to velké téma. Zase jsme inkasovali šest trestných minut, to si nemůžeme o finálovém víkendu dovolit,“ má jasno finský asistent u českého týmu Joonas Naava.

„To je hrozný. Rozhodčí nás upozorňuje, že bude vylučovat za strčení. No a my tam dáme koleno. To by se nám mohlo vymstít,“ nechápal ani střelec Marek Beneš.