Agresivita v nižších soutěžích roste. Je to extrém, říká bývalý ligový sudí, sám udělil několikaletý trest

Na sociálních sítích kolují případy z posledních týdnů. Nedohraný zápas okresního přeboru na Náchodsku, hráč inzultoval rozhodčího. Nedohraný zápas čtvrté třídy na Kladensku, hráč zlomil sudímu nos. Nedohraný zápas pražské třetí třídy, úder do obličeje rozhodčímu, který se snažil zasáhnout při potyčce hráčů. Nedohraný zápas pražského okresního přeboru, pokus o napadení rozhodčího, do okna jeho kabiny pak někdo hodil kámen.

To je výčet, který shromáždil profil Sporťák na sociální síti X a který je doplněný i dalším incidentem, v němž už rozhodčí nefiguroval. V diskusi pak uživatelé upozorňují na hrubé chování i v jiných zápasech.

Co se odehrálo během 10 dní v nižších soutěžích, je celkem zarážející. 🤯 30.9. Hejtmánkovice - Zábrodí (Okr. přebor) Nedohráno po napadení (pěstí) rozhodčího hráčem. 1.10. Pozdeň B - Kačice (IV. třída) Nedohráno po napadení (hlavičkou) rozhodčího hráčem. 7.10. ČAFC -… pic.twitter.com/65e1GPIPWY

Tohle se děje v době, kdy fotbal trápí nedostatek rozhodčích a kdy se fotbalová asociace i jednotlivé krajské a okresní svazy snaží k pískání přilákat nové zájemce. „Agresivita je teď extrémní. Ale podívejte se, co se děje. Probíhá neustála masáž, že rozhodčí jsou viníci všeho. Sudí má být garant pravidel a nezávislosti. Jestliže neustále slyšíme absolutní nesmyly, že je vše zkorumpované, že za všechno může rozhodčí, tak se pak nedivme, že lidi mají rozhodčího za nepřítele,“ probírá se situací Blažej.

Coby šéf Okresního fotbalového svazu v Kladně se čerstvě vypořádával s těžkým případem, kdy v utkání čtvrté třídy hráč Kačic Kamil Bašta zlomil rozhodčímu Petru Kindlovi nos. Napadený arbitr skončil v nemocnici, případem se zabývá i policie. Kladenská disciplinárka tvrdě trestala: hříšník dostal zákaz hraní na šest let a pokutu pětadvacet tisíc korun.

Okresní fotbalový svaz už vede přes deset let, je šéfem i krajských sudích, deset let působil v lize jako asistent rozhodčího, kde odmával 193 utkání. Byl i na mezinárodní listině. Dobře ví, co práce rozhodčího obnáší.