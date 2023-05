Bohemians jsou oběma nohama v Evropě, stačí do ní už jen strčit palec, říká Sňozík. S Příbramí jde do baráže

Bohemians, kde jste chytal sedm let, jsou kousek od návratu do pohárové Evropy a Příbram čeká baráž o postup do první ligy. Mohl jste mít zajímavější finiš sezony?

Asi ne. Jestli můžu začít Bohemkou, zase takové překvapení to pro mě po povedeném průběhu sezony není. Trenér Veselý přesně ušil taktiku na míru hráčům, které má, a kluci poctivě plní svoje úkoly. Hrají líbivý fotbal, který přináší body, jako diváka mě to baví.

Dotáhnou to Klokani v sobotu proti Olomouci? Stačí jim bod bez ohledu na výsledek zápasu Slovácka na Slavii.

Pojďme si říct, že Bohemka je oběma nohama v Evropě, stačí do ní už jen strčit palec. Jsem přesvědčený, že kluci Olomouc doma porazí. Sám vím, že před vyprodaným Ďolíčkem se nedá nic ošidit. Fandit budu i já. Se synem a z plných plic, jako vždycky. Je zbytečné kalkulovat s tím, že by Slavia měla obrat Slovácko, nejlepší je uhrát si to sám.

Nepřipadá vám to jako sen? Sám jste v Bohemians zažil pohnuté časy s kočováním na tréninky po Praze, azylem u sousedů v Edenu a nekonečnými soudními tahanicemi.

Je pravda, že ve srovnání s minulou sezonou je to obrovský posun, ale jak už jsem zmiňoval: po skvělém roce to takový šok není. Není to tak, že by kluci hráli půl roku tužku a na konci jim pomohly výpadky soupeřů. Vykopali si to sami.

A to srovnání s vaší dobou?

Bavíme se o dvou úplně rozdílných příbězích. Dnešní Bohemka má perfektní tréninkové zázemí v Uhříněvsi a ustálený kádr plný zajímavých hráčů, kterým pravidelně chodí výplata. (usmívá se) Všechny střípky mozaiky do sebe krásně zapadly, i proto se teď můžeme bavit o Evropě.

Kdo by to byl řekl před rokem, když se Bohemians zachraňovali až v baráži, viďte?

Nadzvedlo mě, když jsem si před sezonou v jedněch novinách přečetl, že Bohemka bude poslední. Nechápal jsem to. Byl jsem přesvědčený, že tentokrát nebude problém se záchranou. A vidíte, nedávno jsem doma nahlásil týdenní dovolenou v Ázerbájdžánu...

I tam se Bohemians v případě postupu mohou v letních předkolech Konferenční ligy podívat. Čím to, že jim sezona tak sedla?

Zmínil bych superkvalitní kádr, minimálně na poměry v Bohemky. Trenér Veselý má možnost prostřídat a ovlivnit vývoj zápasu jinou kvalitou.

A dál?

O Ďolíčku už jsem mluvil, na každém zápase je skvělá atmosféra. A že Bohemka mohla být při troše štěstí a častých jarních výpadcích Plzně dokonce třetí? Buďme trochu pokorní. Když sundáte růžové brýle, uznáte, že čtvrtý flek je při možnostech Bohemians maximum.

Komu byste přál vstupenku do pohárů nejvíc?

Začal bych u fanoušků, jsou to neuvěřitelní srdcaři. Generace lidí mají klub v srdci a neřeší, jestli Bohemka hraje první, nebo druhou ligu. Tohle je prostě geniální. Úžasný folklór.

Součástí zelenobílého folklóru je i 42letý kapitán Josef Jindřišek, nejstarší hráč dnešní ligy. S ním jste ještě hrával.

Je pro mě neuvěřitelné, že Pepíno furt drží. Se svojí životosprávou a oddaností fotbalu je něco jako přírodní úkaz. Tipuju, že v suchém tílku zvládne i další sezonu: čím je starší, tím je lepší. Umí si dobře spočítat, kam běžet a kam ne. Poctivý a chytrý fotbalista.

Několikrát jste mluvil o trenérovi Jaroslavu Veselém. Nebojíte se, že ho Bohemians v létě někdo přetáhne?

Nebojím. Myslím, že i on ví, že v Ďolíčku nemá dokončenou práci. A že ji bude chtít dotáhnout.

Posledním českým pohárovým účastníkem bude Bohemians nebo Slovácko. Ať to bude kdokoli z nich, začne také ve 2. předkole EKL a pro postup do skupiny musí třikrát v řadě postoupit. Koeficient těchto klubů takřka jistě nebude stačit na nasazení ani ve 2. předkole. — FC Koeficient (@fc_koeficient) May 24, 2023

Sníte o tom, že se vaše Příbram v příští sezoně potká s Bohemians v první lize?

Upřímně, nad tím jsem zatím vůbec nepřemýšlel. Jsem realista a vím, že se s Příbramí v tuhle chvíli dotýkáme stropu. Až baráž ukáže, jestli můžeme o lize uvažovat.

Nemrzí vás, že máte s první Karvinou horší bilanci a v posledním kole si nezahrajete o přímý postup? Ten může slezskému týmu vyfouknout už jen druhý Vyškov.

Tohle už neovlivníme, nemá smysl si s tím lámat hlavu. V neděli můžeme jet v klidu na Táborsko a nemusíme se tam nervovat. Nebudeme koukat na telefon a počítat, jestli nám náš výsledek v součtu s ostatními bude stačit, nebo ne.

Je i baráž pro vás malý zázrak? Po podzimu jste byli první, jenže na jaře vás přibrzdila série čtyř porážek.

Trochu jsme ji ještě prodloužili remízou ve Vyškově. Nakonec nám pomohlo, že druhá liga je strašidelně vyrovnaná. Dokázali jsme se vrátit zpátky na vlnu a můžeme vyhlížet soupeře pro baráž.

Koho byste rád? Bude to někdo z trojice Pardubice, Zlín, Brno.