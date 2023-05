Ještě tři zápasy a pak se uvidí. Chci Příbrami vrátit, co mi dala, říká Krejčí o nostalgickém návratu domů

Tři výhry a čtyři porážky. S touhle bilancí před třemi týdny v Příbrami skončil odvolaný Dušan Uhrin mladší. Boss Jaroslav Starka zvedl telefon a povolal Karla Krejčího. „Nebylo co rozmýšlet, bral jsem to i jako povinnost. Chtěl jsem Příbrami vrátit, co mi dala," vykládá Krejčí. „Prošel jsem toho tady spoustu, od mládeže přes béčko až po pozici asistenta u ligového týmu."

Mohlo by to tak být i v případě Příbrami. Už to vypadalo, že pod Krejčím prohraje taky třetí zápas, ovšem v posledních deseti minutách ve Vyškově dokázala vymazat dvoubrankové manko a brala remízu. A pak přišla výhra 2:0 nad Opavou, po které si trenér u klandru plácl se svým vnoučkem Kájíkem. „Můj největší fanoušek," usměje se děda, brzy už dvojnásobný.

„Můžeme si říkat, že chceme hrát o první místo, jenže momentálně na něj ztrácíme pět bodů. Bylo by obrovské překvapení, kdyby to Karviná nedotáhla. Je stabilizovaná a z ligy sestoupila teprve před rokem," připomíná Krejčí. „A my? Ať bude hrát baráž z druhé ligy kdokoliv, půjde do ní jako outsider, který nebude mít co ztratit. Naopak, kluci na sebe můžou upozornit a třeba si i říct o postup. To by mě taky lákalo."