Boleslavský drahokam zase čaroval. Hoftych prozradil, kdo Kušeje zdokonaluje: Já ne, byl jsem dřevěnej

U televize musel spokojeně pokývat hlavou i kouč reprezentační jednadvacítky Jan Suchopárek. Běžela 17. minuta, když si Kušej chytře naběhl do šestnáctky na akurátní pas od veterána Marka Matějovského a pravačkou poslal míč do sítě. I čtvrtý jarní gól může boleslavského šikulu posunout na malé EURO, se Lvíčaty absolvoval poslední dva srazy.

„Soupeři už jsou na něj dobře připravení, ale náběhovou situaci od Matějáka si skvěle vychytal. Dělá pokroky: troufám si tvrdit, že třeba před měsícem by tu akci vyhodnotil jinak. Týká se to i gólu proti Slavii před dvěma týdny, dřív by do toho tak nepraštil," poznamenal Hoftych.

Kušejův příběh patří k jarní ligové klasice. Do Boleslavi přišel v zimě z druholigového Prostějova a hned zaujal. Rychlostí, drzostí i originalitou. Stihl už čtyři góly, které Boleslavi vždycky přinesly body. Sobotní tři se hodily o to víc, že modrobílý tým minimálně do příštího kola udržely v bezpečné prostřední skupině.

Mimochodem, Hoftych svěřil Kušeje svému asistentovi, někdejšímu ligovému útočníkovi Marku Kuličovi. „To víte, já byl dřevěnej obránce, moc toho s Vasilem nedoladím," vtipkoval Hoftych. „Kulda byl geniální a typově hodně podobný Kušimu, má mu co dát."

Boleslav proti Baníku skórovala dvakrát, ale gól Milana Škody z konce prvního poločasu rozhodčí Tomáš Klíma po konzultaci s kolegy u videa odvolal. „Z mého pohledu to byla regulérní branka, do takové situace by video ani nemělo vstupovat. Bylo mi řečeno, že náš Jawo fauloval a předtím byl v ofsajdovém postavení. Já to tam neviděl," líčil Hoftych.