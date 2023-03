Budějovický Čermák po prvním ligovém gólu: Přesně takhle jsem to chtěl. Snad naše jízda neskončí

Lépe se to pro vás sejít nemohlo, viďte?

Je to nepopsatelný pocit, přesně takhle jsem to chtěl. Čekal jsem, že si to Zajda (útočník Tomáš Zajíc) vezme pro sebe, ale dal to mně. Jsem rád, že jsem to levačkou trefil tak, že brankář Laštůvka na míč nedosáhl. Takhle jsem to zamýšlel: poslat to podél brankáře na vzdálenější tyč. Navíc jsou z toho tři body, což je super.

Jak jste k nim došli?

Díky tomu, že jsme od první minuty hráli to, co jsme chtěli. Byl to velmi povedený zápas. Drželi jsme míč, tahali jsme za delší konec a přetavili to ve vedoucí gól. Celý zápas jsme měli v naší režii. Škoda gólu Baníku na 1:1 z konce první půle, přesto jsme neustoupili od toho, co chceme hrát, a dovedli zápas k vítězství.

✅ První gól v Dynamu ✅ První gól v lize ✅ Rozhodující gól proti Baníku Marcel Čermák, dámy a pánové 😎#fortunaliga #cebfcb pic.twitter.com/e5pEzBUUrN — SK Dynamo ČB (@SK_Dynamo_CB) March 18, 2023

Chtěli jste využít toho, že se Baníku nedaří? Už šestkrát za sebou v lize nevyhrál.

Věděli jsme, že Baník neprožívá nejlepší období. Potřebovali jsme navázat na domácí výhru nad Slavií a zapomenout na minulou porážku v Olomouci. Do puntíku jsme splnili, co jsme si řekli. Zápas byl od nás velmi kvalitní, Baník jsme skoro k ničemu nepustili.

Trenér Tomáš Zápotočný zmínil, že se po zimním přestupu z druholigové Příbrami do Budějovic s nejvyšší soutěží pořád ještě sžíváte. Vnímáte to stejně?

Jasně, ale má to vzestupnou tendenci. Je tu jiné prostředí, jiná kabina, jiný tým. Ovšem kluci v Dynamu jsou skvělí, pomáhají mi. Každým tréninkem cítím větší jistotu, i tenhle zápas mi určitě pomůže. Je skvělé, že jsme to uhráli za tři body.

Na podzim Dynamo vyhrálo doma až na poslední pokus, zato na jaře jste na Střeleckém ostrově zvítězili ve třech ze čtyř ligových zápasů. Čím to?

Po příchodu nových trenérů jsme si v zimě řekli, že z našeho stadionu uděláme nedobytnou tvrz, aby sem chodili fanoušci a vyhrávali jsme. Na podzim to tak nebylo, ale teď nám to vychází. Snad v tom budeme pokračovat co nejdéle.

Nemrzí vás při vaší formě, že po víkendu začne reprezentační přestávka? Nechtěli byste hrát dál?