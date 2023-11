ECHO BUNDESLIGY: Šok pro Dortmund, Kane útočí na rekord. Černý získává kredit

„Byl to šok pro Dortmund, zápas se pro Bayern vyvíjel nejlépe, jak to šlo. V 9. minutě vedl 2:0. Očekával jsem od Borussie alespoň do druhého poločasu, že se něco změní, že dojde k prostřídání a naskočí další ofenzivní fotbalisté. Na hrotu byl Füllkrug a jediný rychlý hráč Malen, což na výborně připravený Bayern na každé pozici prostě nestačilo. Zápas něco ukázal o obraně Dortmundu, Bayern se v každé akci dostával do šance a byl na hřišti dominantní.