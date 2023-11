Koller o šlágru, dvou tvářích Kanea i slavném záskoku v brance: Nechtěl jsem debakl

Už se nemůžu dočkat. Jsem u dcery v Monaku, pustím si to v televizi. Očekávám zajímavý zápas a snad i dost gólů. Pochopitelně s lepším koncem pro Dortmund, i když to bude mít těžké. Bayern je favorit celé bundesligy, kterou vyhrál jedenáctkrát za sebou.

Ještě na začátku sezony to bylo v Dortmundu pořád cítit, ale teď už je to pryč. Byl by nesmysl se na začátku listopadu trápit něčím, co se stalo na konci května. Borussia se soustředí na vyrovnanou bundesligu, kde se jí daří držet na špici, a dobře rozjeté to má i ve složité skupině Ligy mistrů s PSG, Newcastlem a AC Milán.