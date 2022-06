Hledal jsem tým, kde budu růst, říká Hložek o přestupu. Mrzí ho, že ze Sparty odchází bez trofeje. Proč si vybral číslo 23?

Jak se těšíte do Leverkusenu?

Moc. Je to obrovský a vynikající tým. Těším se i na spolupráci s Patrikem (Schickem). Doufám, že nám to bude klapat na hřišti i mimo něj.

Zájem o vás měla řada klubů, dlouho jste to s vaším manažerem Pavlem Paskou řešili. Můžete popsat, jak výběr ideální adresy pro vás probíhal?

S panem Paskou jsme to opravdu hodně probírali. Zájemců bylo dost, ale myslím, že jsme to nějak třídili. Hlavně jsme se dívali po týmu, kde bych mohl růst. Myslím, že Leverkusen pro to bude výborný. Už když jsem tam poprvé přijel, viděl jsem, jak velký klub s historií Bayer je. Nemůžu se dočkat, až tam poprvé vyběhnu na trávník a začnu tam hrát.

Bral jste to tak, že nyní už nastal nejvyšší čas pro přesun do elitní evropské ligy?

Se Spartou jsme si minulý rok řekli, že tohle by měla být poslední sezona. Chtěl jsem se posunout dál. Myslím, že Německo je pro mě ideální. Jsem na to zvědavý.

Jakou velkou roli hrálo, že v klubu působí váš reprezentační spoluhráč Patrik Schick?

Nějaké procento v rozhodování to přidalo. Ale jak jsem říkal, vybral jsem si Leverkusen proto, že má vynikající mužstvo a hraje dobrý fotbal. Věřím, že bych tam mohl fotbalově růst. Pro adaptaci ale bude samozřejmě lepší, že tam budu mít Patrika.

Lákadlem byla i Liga mistrů, že?

Budu ji hrát poprvé. I to byl aspekt, proč jsem se posunul právě do Leverkusenu.

Leverkusen jste minimálně na konci sezony bedlivě pozoroval. Kdo z hráčů na vás dělal největší dojem?

Nechtěl bych říct jednoho, těch hráčů, kteří jsou velmi dobří, je tam hodně. Ale kdybych měl přeci jen jednoho zmínit, řekl bych asi Wirtze, který se zranil. Hráč je to vynikající.

Proč jste si vybral číslo 23? Ve Spartě ho nosil tragicky zesnulý Josef Šural.

Důvodů je víc. Jak říkáte, hrál v něm Pepa Šural a musím říct, že to číslo se mi i líbilo. Vím, že v něm také celou kariéru nastupoval Míra Baránek (vedoucí mužstva ve Spartě). Hned jsme to spolu probírali. Doufám, že to číslo mi přinese štěstí.

Jak jste na tom s němčinou?

Měl jsem ji ve škole, základy umím, ale na dlouhé debaty to momentálně není.

Víte, jaký bude mít program? Kdy máte v Leverkusenu nástup?

Po reprezentaci ještě poletím na dovolenou, pak se budu chystat na přípravu. Nemám přesně dané, kdy tam pojedu. Ale začínat by se mělo někdy začátkem července.

Jak moc je vám líto, že se se Spartou neloučíte některou z trofejí?

To mě mrzí asi nejvíc. Rád bych se loučil titulem nebo alespoň pohárem. Ale věřím, že se do Sparty někdy vrátím a budu mít další pokus.

V lize jste dal v posledním zápase gól do šibenice Slavii. Blesklo vám v tu chvíli hlavou, že je to ideální rozlučka?

Byla hodně stylová. Byl to můj poslední dotek v lize, protože pak jsem šel hned střídat. Opravdu ideální.

Ve čtvrtek jste nastoupil v základní sestavě proti Švýcarsku. Měl jste obrovskou příležitost, kdy jste mohl skórovat. Vyčítáte si ji?