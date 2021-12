Lewandowski se pustil do Messiho: Ať to řekne upřímně, nechci prázdná slova

Argentinec se při slavnostním vyhlášení a přebírání ceny zastal Lewandowského s tím, že kdyby se vyhlašovala cena za rok 2020 (anketa byla v tomto roce kvůli koronavorové pandemii zrušena) musel by ji dostat právě polský kanonýr. A zasazoval se o to, aby mu i cena byla zpětně udělena.

„Loni se všichni shodli na tom, že ty jsi byl vítězem. A myslím si, že France Football by ti cenu měl dát, protože si ji zasloužíš," nabádal Messi.

„Nejsem nijak nadšený z toho dostávat cenu za rok 2020. Chtěl bych, aby to bylo (od Messiho) upřímné a zdvořilé prohlášení od velkého hráče a ne jen prázdná slova," uvedl Lewandowski pro polský Kanal Sportowy.

Messi vs. Lewandowski. Je Zlatý míč ve správných rukou?

„Cítil jsem smutek, to nemohu popřít. Nemůžu říct, že bych byl šťastný, přesně naopak. Být tak blízko, soupeřit s Messim. Samozřejmě respektuji, jak dobrý hráč to je a co dokázal. Ale už jen fakt, že s ním mohu soupeřit mi ukazuje, na jakou úroveň jsem byl schopný se dostat," pokračoval polský snajpr.