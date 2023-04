Odvážný experiment. Fortuna Düsseldorf začne nabízet vstup na zápasy zdarma

Fortuna, která sestoupila z nejvyšší soutěže v roce 2020 a momentálně je v druholigové tabulce šestá, má v plánu počet zápasů bez vstupného postupně zvyšovat. Nakonec by mohla být zdarma všechna domácí utkání Düsseldorfu, a to i pro fanoušky hostů. Na příštích pět let počítá klub s tím, že na to od sponzorů získá 45 milionů eur (přes miliardu korun).