Češi v pohárech: kvarteto v Lize mistrů, natěšení Kladiváři i střelec, který zářil v předkolech

Bylo mu teprve sedmnáct, když z Pardubic vyrazil na dobrodružství do Portugalska. Vytáhlý brankář trpělivě sbíral zkušenosti a v létě se stěhoval do kabiny prvního týmu. Poslední srpnový den s úžasem sledoval los nablýskané Champions League: Real Madrid, Neapol, Union Berlín! V nové české jednadvacítce začal jako jednička, v áčku Bragy zatím dělá náhradníka brazilskému třicátníkovi Matheusovi.

Na jaře měl nervy, marně se zachraňoval se Schalke v bundeslize. Po letním přesunu do berlínského Unionu má příjemnější starosti: jeho tým čeká historická premiéra v Champions League. „Progres klubu v posledních letech je impozantní,“ vyznal se Král. Kudrnatý defenzivní záložník v německé lize nechyběl ani minutu a na podzim se může potkat s krajanem Horníčkem a jeho Bragou. A nejen to, už ve středu Union začne sváteční partií v chrámu Realu Madrid.

Když jim skončil poslední zápas minulé sezony, v euforii se překřikovali: „Je to pohádka!“ Triumf v Konferenční lize byl pro český tandem o to sladší, že se finále hrálo ve slávistické aréně v Edenu, odkud oba odešli právě do West Hamu. Londýnští Kladiváři se vyhnuli únavným letním předkolům a los je poslal do papírově schůdné skupiny s Olympiakosem Pireus, srbským vicemistrem Bačka Topola a Freiburgem, v jehož béčku hraje mladý záložník Lukáš Ambros.