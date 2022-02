Gólů jsem měl mít víc, s Filou se o Slavii bavím, říká Škoda. V létě končit nehodlá

Trenér Karel Jarolím říkal, že ho mrzí, že nemáte po podzimu o šest až osm gólů víc. Máte stejný pocit?

Určitě ano. Měl jsem hodně příležitostí, které jsem mohl řešit s větší kvalitou, někdy jsem zase neměl štěstí. Myslím, že kdybych měl dvanáct gólů, nějak by to odpovídalo počtu šancí.

Branek jste dal v lize na podzim šest. Jak jste s tímto výkonem spokojen?

Každý gól je důležitý, ale šest je málo. Těch situací bylo dost, gólů mělo být stoprocentně víc.

Dáváte si gólovou metu, na kterou byste chtěl na konci sezony dosáhnout?

Mám ji. Vždycky si nějakou dávám, ale nebudu ji říkat. Nechám si ji pro sebe.

Jak vám celkově sedí angažmá v Mladé Boleslavi?

Skvěle. Je tu výborný trenér stejně tak spoluhráči. Je tu mix zkušených a mladých kluků, tým má podle mě velkou kvalitu a hlavně potenciál.

Kouč Jarolím také prohlásil, že je radost vás na tréninku pozorovat, protože vás to baví. Má správný dojem?

Určitě. Baví mě hrát v tomhle týmu, být v tomhle klubu. Nejvíc se mi líbí, když můžu nastupovat se začínajícími talenty. To mi dělá radost. Nějaký věk už mám, ale fotbal si celkově užívám.

Vedle vás roste mladý útočník Daniel Fila. Co o něm soudíte?

Filous má fantastické předpoklady. Je velký, silný, má vynikající levou nohu a dobré zakončení. Ve vápně dokáže zachovat klid a situaci ideálně vyřešit. Potenciál má obrovský, ale musí na sobě ještě víc pracovat a ještě víc se zakousnout.

Radíte mu? A cítíte, že vám naslouchá?

Když jsme spolu nastupovali, probírali jsme, jak některé situace řešit. Pak jsme spolu už tolik nehráli, ale samozřejmě se bavíme. Myslím, že když si něco řekneme, bere to a nemá s tím problém.

Bavili jste se o jeho možném přestupu do Slavie?

Hodněkrát. Vím, jak to bere. Ale to je pak spíš otázka na něj.

Jak moc vás láká postup do evropských pohárů?

Je to lákadlo pro mě i celý klub. Máme to dobře rozehrané hlavně v domácím poháru. Uvidíme. Abychom byli ve finále, musíme vyřadit ještě dva soupeře. Ve čtvrtfinále hrajeme venku v Jablonci proti těžkému soupeři, ale věříme, že to zvládneme. Pohár je pro nás důležitý. V lize se chceme udržet do šestého místa. Týmy nad námi jsou sice odskočené, ale budeme chtít na ně ještě zatlačit.

Ze zimní přípravy máte dobrý pocit?

Byl bych nejradši, kdyby žádná nebyla. V Turecku jsem zažil, že to jde i bez ní. Ale na české poměry byla tahle zimní přestávka docela krátká, pamatuji si i dvouměsíční. Myslím, že jsme dobře potrénovali, na druhou stranu jsme se potýkali se zraněními a nemocemi, trochu to problém byl. Ale věřím, že jsme se kvalitně připravili a dobře do jara vstoupíme.

Řešíte už, zda budete pokračovat i v další sezoně?

Počítám, že budu pokračovat. Nemám v plánu končit. Mám tu smlouvu na rok, uvidíme, co bude po sezoně. Ale já osobně končit s kariérou nehodlám.

Ono když vedle sebe vidíte čtyřicátníka Marka Matějovského, jinak asi ani přemýšlet nemůžete, ne?

Musím říct, že je to neuvěřitelné. Čtyřicet let je už fakt věk, musím před Markem smeknout klobouk. Ale on je pořád na hřišti skvělý, drží se ve výborné kondici, o tom, že umí s balonem, se nemusíme bavit. Pro nás všechny i pro mě osobně je vzor. Neříkám, že se v šestatřiceti cítím špatně, ale netroufnu si říct, že bych za čtyři roky ještě hrál. Mám před ním velký respekt."

Platí, že máte po kariéře slíbené místo ve Slavii? Je už vaše budoucí role v Edenu specifikovaná?