Almási měl Slavii na mušce, třetí ránu ale minul. Potřebuju pár dní, abych to vstřebal, svěřoval se

Baník přesilovku ve druhém poločase využil k velkému tlaku. Výhry se v závěrečném utkání podzimní části Fortuna ligy přesto nedočkal. „Takovému scénáři by asi nikdo nevěřil. Pár minut do konce vedeme, Slavie je v devíti, kopeme v nastavení penaltu, přesto nevyhrajeme. Nevím moc, co k tomu říct," kroutil hlavou trenér Baníku Ondřej Smetana.