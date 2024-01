ANALÝZA: Změny trenérů zatím pomáhají, nejvíce Zlínu

Hradec Králové

Jako první ale do realizačního týmu sáhli v Hradci Králové, kde po 8. kole a prohře 1:5 v Mladé Boleslavi skončil Jozef Weber, jenž v létě nahradil Miroslava Koubka. „Úplně jsem neodhadl, jak těžké to Jožka v novém angažmá bude mít. Navíc se teď vlivem výsledků stupňuje tlak, takže by to pro něj bylo ještě složitější. Když vidím, že něco nefunguje, je lepší přiznat si chybu včas a přistoupit k nápravě,“ říkal tehdy sportovní ředitel klubu Jiří Sabou.

Hradec měl za sebou zápasy na Slavii, v Plzni i na Baníku. Nacházel se na 11. místě tabulky se ziskem 7 bodů. Nic, co by fanoušci nažhaveni na nový stadion a posilněni velmi solidními posledními sezonami chtěli vidět. Po Weberovi se na východ Čech vrátil Václav Kotal, s přijetím nabídky ani chvíli neváhal.

I když od 9. kola sbírá v průměru více bodů na zápas (1,18) a v tomto období je Hradec se 13 body devátý, celkově zakončil podzim na 12. pozici a za 11 zápasů dal pouze 10 branek. Votroky čeká na jaře pořádná šichta, pokud se v našlapaném středu tabulky chtějí vyhnout skupině o záchranu.

Hradec Králové na podzim 2023 Pod Jozefem Weberem Pod Václavem Kotalem Zápasy 8 11 Bilance 2-1-5 3-4-4 Skóre 11:16 10:14 Body (na zápas) 7 (0,875) 13 (1,18)

Karviná

Rovněž po 8. kole sáhl ke změně ligový nováček z Karviné. Tomáš Hejdušek skončil v momentě, kdy se Karviná nacházela na 15. místě, za osm kol vyhrála jediný zápas a měla na svém kontě čtyři body. Ano, za sebou těžký los v podobě duelů v Olomouci, na Slavii i na Spartě. „Je určitě namístě Tomáši poděkovat, vždyť jako nový začínající trenér dovedl tým k postupu mezi elitu. Bohužel ale takový je fotbal a mužstvo potřebuje nový impulz před druhou polovinou podzimu,“ vysvětloval sportovní ředitel Lubomír Vlk.

(Staro)nová krev dorazila v podobě osoby Juraje Jarábka, který začal v 10. kole domácí kanonádou 5:2 s Libercem. Zatímco za Hejduška sbírala Karviná průměrně 0,4 bodu na zápas, pod vedením Jarábka je to 1,22. Nováček vylepšil hlavně defenzivu a dokázal zvítězit například v Plzni.

Na druhou stranu k výraznému tabulkovému posunu nedošlo, do jara půjde Karviná ze 14. místa a zatím nic nenasvědčuje tomu, že by se po konci základní části vyšvihla třeba až do prostřední skupiny.

Karviná na podzim 2023 Pod Tomášem Hejduškem Pod Jurajem Jarábkem Zápasy 8 9 Bilance 1-1-6 3-2-4 Skóre 10:18 10:11 Body (na zápas) 4 (0,5) 11 (1,22)

Zlín

Zkušenému trenérovi Pavlu Vrbovi, který v minulé sezoně ve Zlíně zvládl nelehkou záchranářskou misi, zlomila vaz historická porážka 5:9 s Mladou Boleslaví ve 12. kole. „To, co se stalo, nechci komentovat. Vždyť ani není co. Hned po utkání jsem měl v podstatě jasno, že pan Vrba musí skončit,“ uvedl pro Sport.cz majitel Zdeněk Červenka.

Na lavičku usedl jeho jmenovec Bronislav Červenka, jenž vedl druholigovou Kroměříž. Ze všech tří týmů udělal Zlín zřejmě největší progres. V době Vrbova konce byl poslední se ziskem 6 bodů (0,5/zápas) a se skóre 13:34. Červenka dokázal za šest duelů ukořistit bodů hned osm, Zlín je v tabulce od 13. kola dokonce na 8. příčce a má pozitivní skóre 9:8.

Bere průměrně 1,33 bodu na zápas a tímto tempem by na jaře zřejmě stoupal tabulkou výše, což by nutně potřeboval. Po podzimu je stále předposlední, na konci nadstavby by to opět po roce znamenalo baráž. A se 42 obdrženými brankami se „pyšní“ aktuálně nejhorší defenzivou v lize.

Zlín na podzim 2023 Pod Pavlem Vrbou Pod Bronislavem Červenkou Zápasy 12 6 Bilance 1-3-8 2-2-2 Skóre 13:34 9:8 Body (na zápas) 6 (0,5) 8 (1,33)

České Budějovice

Aktuálně jediným mančaftem bez hlavního trenéra jsou poslední České Budějovice. Ve druhé polovině podzimu skončil nejdříve kouč Marek Nikl, aby se k němu před pauzou přidal i parťák Tomáš Zápotočný. Tým zatím v přípravě vedou asistenti Jiří Lerch a Jiří Kladrubský, nového hlavního trenéra se zatím přivést nepovedlo a co bude dál, je ve hvězdách.

Jihočeši na podzim vyhráli jen tři zápasy z devatenácti, sbírají 0,58 bodu na utkání. Před jarní částí jsou vzhledem ke všem okolnostem možná nejžhavějším adeptem nejen na baráž, ale i přímý sestup.

Mladá Boleslav

Zatím nejvýše postaveným týmem, který sáhl ke změněn na lavičce, je po podzimu sedmá Mladá Boleslav. Skončil Marek Kuliš s celým realizačním týmem. „Nedostatečně komunikovali s vedením klubu a některými hráči. Realizační tým neakceptoval nastavený způsob spolupráce s ostatními segmenty klubu, kterým je mimo jiné rozvoj akademie. Bohužel ze strany realizačního týmu nedošlo k dostatečnému vyhodnocení podzimní části soutěže a jeho sportovních výsledků, s kterými bylo vedení klubu v závěru roku nespokojeno,“ uvedl středočeský klub.

Boleslav angažovala od reprezentační devatenáctky Davida Holoubka, asistenty mu dělají Marek Jarolím a Jan Jelínek. Na podzim parta kolem zkušených Marků Suchého a Matějovského sbírala 1,42 bodu na zápas, se 35 brankami má třetí nejlepší útok v lize, zároveň ale se 33 obdrženými třetí nejhorší obranu.