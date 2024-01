Nikdo neví, co bude dál. Radši bych tyhle zkušenosti neměl, řekl kapitán Budějovic

Fotbalový rok 2024 v Budějovicích začal v podobném stylu, jako skončil ten předchozí. Chaosem. Když se reportéři zeptali kapitána Lukáše Havla, jak se s parťáky dozvěděl, že tým minimálně zkraje přípravy povedou dosavadní asistenti Lerch s Kladrubským, bezelstně odpověděl: „Vlastně jsme se to nedozvěděli.“ Havel na to musel jít neoficiální cestou přes telefonát s Kladrubským, jenž mu novinky potvrdil.

Klub přes svátky marně hledal nového trenéra, padla i varianta s Karlem a Davidem Jarolímovými. I proto, že se majiteli a předsedovi představenstva Vladimíru Koubkovi zatím nepovedlo najít nového investora, který by v Dynamu získal majoritu: do nestabilního prostředí se trenérům moc nechce.

„Bude to pro nás o něco složitější než jindy, ale snad to zvládneme. Přednější je, jak budeme hrát, než to, jaký přijde trenér. Bude to hlavně o nás,“ zdůraznil Havel. „Jsou to zajímavé zkušenosti, ale upřímně: radši bych je neměl.“