Angličan skočil do Baníku po hlavě. Zná pokřik, učí se česky, pokutě za vtípek se vyhnul

Když se šéfovi sportovního úseku Baníku Luďku Mikloškovi ozval jeho kamarád Searle s tím, že by si rád vyzkoušel štaci někde v Evropě, hned mu blesklo hlavou, že by ho chtěl do ostravského klubu. „Majitel (Václav Brabec) o tom nejdřív nechtěl vůbec slyšet, (výkonný ředitel) Michal Bělák koulel očima," líčí Mikloško s úsměvem, jakých prvních reakcí se dočkal, když svůj nápad nastínil. „Ale sedli jsme si a já jim řekl důvody, proč by bylo dobré ho přivést," pokračuje bývalý brankář, jenž působil ve West Hamu či Queens Park Rangers.

Hapal byl nadšený a okamžitě souhlasil. Searle zastával několik trenérských pozic, pracoval u mládeže ve West Hamu nebo Chelsea, naposledy působil u áčka v irském Waterfordu. „Prošel si vším," podotýká Mikloško.

Pětačtyřicetiletý Angličan se do práce intenzivně ponořil. „První týden jen seděl u počítače, nevěděli jsme, co dělá. Když jsem se ho zeptal, zjistil jsem, že už má zmapovaný celý kádr. Měl všechna data o všech hráčích. Kondiční, váhy, tuky. Na vše má tabulky. S hráči už se baví, co mohou zlepšit, v čem jsou dobří. Vymýšlí, jak s nimi bude pracovat individuálně," popisuje šéf sportovního úseku, na co Searle zaměřil.

„Jako trenér má samozřejmě svou vizi, ale je z něj cítit, že je to týmový hráč a že je to člověk, který bude komunikovat a řekne i nepříjemné věci. Důležité je, že od prvního momentu do realizačního týmu zapadl. I hráči ho velice berou," přidává svůj pohled Hapal.

Hráči ho nejen berou, ale hned si ho vybrali jako oběť vtípků. Searle je však obezřetný a jen tak se nachytat nenechá. „Kluci ho zavolali k fyzioterapeutům, kde je zákaz vstupu v kopačkách. On šel ze hřiště, dorazil a naznačil, že chce vstoupit. Pak couvl, vyzul se a zeptal se, co se děje. Hned pochopil, že ho chtěli nachytat a že by dostal pokutu. Myslím, že šlo o Gigliho (Ndefeho). Danny hned slíbil, že mu to vrátí," culí se Mikloško.