Blíží se první vyhazov? Budějovice hrají o premiérové body i budoucnost trenérů

„Byla by hloupost, kdybych mluvil naivně, že na nás nebude s Márou Niklem tlak. Nesmírně si vážím pana majitele Koubka. Pokud nevyhrajeme s Bohemains, nemáme tady co dělat. Takový hrozný start Budějovice nezažily desítky let a cítím se trapně. Maličká ostuda pro klub. Myslím, že na tyto pozice nepatříme," pravil po poslední prohře 2:5 s Plzní Zápotočný.