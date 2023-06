Brankář Heča se po návratu ze Sparty cítí v Hradišti jako doma. Ve Slovácku touží pravidelně chytat

„Přišlo mi to jako kdybych se vrátil po čtrnáctidenní dovolené. Všechno je tady skoro stejné. Včetně spousty kluků v kabině. Moc jsem se sem těšil, cítím se jako doma," libuje si Heča. Příliš neznal jen kouče Svědíka, který přišel k mužstvu v roce 2018 krátce po jeho přestupu do Prahy. „Vypadá hodně přísně," stihl už zjistit. „Snad budeme spolu dobře vycházet," přeje si.

Na hradišťském stadionu prožil chvíle obrovského štěstí už před měsícem, když po bezbrankové plichtě se Slováckem slavil kolo před koncem nejvyšší soutěže se sparťanskými parťáky mistrovský titul. „S Lukášem Sadílkem, který odtud taky pochází, jsme si to takhle vysnili. A ono to vyšlo. Oslavy jsem si parádně užil, i když jsem se na jaře do branky nedostal. Byla to nádherná tečka za mým angažmá na Letné," tvrdí Heča.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Brankář Milan Heča během tréninku před utkáním baráže MS 2022 se Švédskem.

Během něj nastoupil do 68 soutěžních utkání a kromě nedávného prvenství v lize se radoval v roce 2020 i ze zisku Českého poháru. „Možná jsem toho mohl odchytat víc. Za pěti sezonami strávenými ve Spartě se ale ohlížím pozitivně. Navzdory několika složitějším obdobím to byly krásné roky. Dalo mi to hrozně moc. Především jsem poznal, jak to chodí ve velkém klubu," rekapituluje.

Nyní už má ale Heča před sebou novou výzvu. Ve Slovácku s ním počítají jako s brankářskou jedničkou. Zvlášť když dosavadní první brankář Filip Nguyen vyjednává o přestupu. „Netuším, jestli Filip skutečně odejde. Bez ohledu na to udělám maximum, abych byl pravidelně v základu," předsevzal si.

Slovácko bedlivě sledoval i během působení v hlavním městě. „Je neskutečné, jak se poslední dobou zvedlo. Uplynulé roky se tým pohyboval v popředí ligové tabulky a loni nás kluci zaslouženě porazili ve finále MOL Cupu. Věřím, že si to fanoušci v regionu užívají. Při vhodném doplnění na to můžeme ještě řadu let navazovat," je přesvědčený Heča.

Trochu ho ovšem mrzí, že Hradišťští na jaře v lize těsně zaostali v souboji o čtvrté místo za fotbalisty Bohemians a po dvou sezonách si tentokrát nezahrají evropský pohár. „Klukům jsem fandil, ale o kousek to nedopadlo. Co není teď, může být za rok," vytýčil si jasný cíl.

Heča teď bude chytat za obrannou formací složenou ze samých zkušených třicátníků. „Věkový průměr mají trochu vyšší," usmívá se. „Na tom ale nezáleží. Důležité je, jak jsou na tom herně. Na hřišti si počínají výborně, věřím, že nám to bude fungovat," očekává. „Před časem by mě ani nenapadlo, že si ještě ve Slovácku zahraju s Michalem Kadlecem či Milanem Petrželou," svěřil se.

Bydlí v Krumvíři na Břeclavsku, a do Uherského Hradiště se chystá denně dojíždět. „Nedávno jsem si tady dostavěl rodinný domek. Dovolenou jsem tudíž strávil stěhováním a zařizováním. A taky hodně se šroubovákem v ruce," prozradil Heča.